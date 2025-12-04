Catalyse NEB call per startup | sovvenzione da 22mila euro e mentorship

Ildenaro.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La  EIT Community New European Bauhaus (NEB)  è alla ricerca di startup orientate alla missione, ispirate dal design e guidate dall’innovazione per partecipare all’ edizione 2026  del suo programma di accelerazione di punta, Catalyse NEB.  Finanziata dall’ Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, sostiene progetti concreti che incarnano i valori fondamentali del New European Bauhaus: sostenibilità, inclusività e bellezza. Catalyse NEB identifica e potenzia  le imprese che integrano l’innovazione sociale nei loro prodotti,  servizi e operazioni. Integrando i valori del New European Bauhaus, queste realtà promuovono cambiamenti sistemici e propongono nuovi modi di vivere e lavorare insieme. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

catalyse neb call startupCatalyse NEB 2026: contributi per la crescita delle startup europee - 000 euro a fondo perduto per startup europee, insieme a un pacchetto di ... Lo riporta ipsoa.it

EIT NEB - Call for Applications: Catalyse NEB 2025 - La Comunità EIT New European Bauhaus (NEB) invita a presentare domande di finanziamento e partecipazione al programma Catalyse NEB, un acceleratore di start- ansa.it scrive

Call for Startup offre un supporto alle imprese del futuro - NELLE STORICHE OFFICINE Olivetti, per decenni eccellenza dell’industria e della cultura d’impresa italiane, oggi Patrimonio Unesco, passato industriale e futuro dell’innovazione si incontrano. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Catalyse Neb Call Startup