Catalyse NEB call per startup | sovvenzione da 22mila euro e mentorship

La EIT Community New European Bauhaus (NEB) è alla ricerca di startup orientate alla missione, ispirate dal design e guidate dall’innovazione per partecipare all’ edizione 2026 del suo programma di accelerazione di punta, Catalyse NEB. Finanziata dall’ Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, sostiene progetti concreti che incarnano i valori fondamentali del New European Bauhaus: sostenibilità, inclusività e bellezza. Catalyse NEB identifica e potenzia le imprese che integrano l’innovazione sociale nei loro prodotti, servizi e operazioni. Integrando i valori del New European Bauhaus, queste realtà promuovono cambiamenti sistemici e propongono nuovi modi di vivere e lavorare insieme. 🔗 Leggi su Ildenaro.it