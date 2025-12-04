Castellabate tornano i Mercatini di Natale al Borgo | artigianato e spettacoli nel centro storico

A Castellabate torna la terza edizione dei Mercatini di Natale al Borgo, organizzata dall'amministrazione comunale. La manifestazione si svolgerà nel centro storico nelle giornate del 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 dicembre, con l'inaugurazione fissata per sabato 6 dicembre alle ore 17.30. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Castellabate, tornano i Mercatini di Natale al Borgo: artigianato e spettacoli nel centro storico

Leggi anche questi approfondimenti

Nel Borgo Medioevale di Castellabate, uno dei Borghi più belli d’Italia, tornano i Mercatini di Natale Dal 6 al 22 dicembre 2025 tra luci, artigianato e sapori cilentani. - facebook.com Vai su Facebook

Castellabate, sabato aprono i Mercatini di Natale al Borgo. Ecco il programma - Si avvicina la data di apertura ufficiale della terza edizione dei caratteristici Mercatini di Natale al Borgo organizzati dal Comune di Castellabate. Secondo infocilento.it

Natale a Castellabate: svelato il ricco programma di eventi, ecco tutti gli appuntamenti - Si avvicina il periodo più bello dell’anno e il comune di Castellabate ha stilato un ricco programma di eventi che caratterizzeranno le festività natalizie dal 6 dicembre al 6 gennaio. Segnala infocilento.it

Il Natale è alle porte: aria di magia in Cilento, le iniziative a Castellabate e ad Ascea - Ad Ascea in arrivo la ruota panoramica e la pista di pattinaggio ... Come scrive salernotoday.it

Castellabate accende il Natale: un mese di eventi, tradizioni e magia dal 6 dicembre al 6 gennaio - Eventi: Mercatini, spettacoli, musica, iniziative per famiglie e il grande Capodanno in Piazza Lucia: ecco il programma delle festività natalizie 2024- Segnala cilentonotizie.it

Tornano i mercatini di Natale e le strade si riempiono di colori: una guida per scoprirli - Sono diventati un po' come l'albero addobbato, il panettone e il maglione con le renne: ovvero uno degli ingredienti fondamentali delle feste di fine anno. Riporta gazzettadiparma.it