Castellabate tornano i Mercatini di Natale al Borgo | artigianato e spettacoli nel centro storico

Salernotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castellabate torna la terza edizione dei Mercatini di Natale al Borgo, organizzata dall'amministrazione comunale. La manifestazione si svolgerà nel centro storico nelle giornate del 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 dicembre, con l'inaugurazione fissata per sabato 6 dicembre alle ore 17.30. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

castellabate tornano i mercatini di natale al borgo artigianato e spettacoli nel centro storico

© Salernotoday.it - Castellabate, tornano i Mercatini di Natale al Borgo: artigianato e spettacoli nel centro storico

Leggi anche questi approfondimenti

castellabate tornano mercatini nataleCastellabate, sabato aprono i Mercatini di Natale al Borgo. Ecco il programma - Si avvicina la data di apertura ufficiale della terza edizione dei caratteristici Mercatini di Natale al Borgo organizzati dal Comune di Castellabate. Secondo infocilento.it

castellabate tornano mercatini nataleNatale a Castellabate: svelato il ricco programma di eventi, ecco tutti gli appuntamenti - Si avvicina il periodo più bello dell’anno e il comune di Castellabate ha stilato un ricco programma di eventi che caratterizzeranno le festività natalizie dal 6 dicembre al 6 gennaio. Segnala infocilento.it

castellabate tornano mercatini nataleIl Natale è alle porte: aria di magia in Cilento, le iniziative a Castellabate e ad Ascea - Ad Ascea in arrivo la ruota panoramica e la pista di pattinaggio ... Come scrive salernotoday.it

Castellabate accende il Natale: un mese di eventi, tradizioni e magia dal 6 dicembre al 6 gennaio - Eventi: Mercatini, spettacoli, musica, iniziative per famiglie e il grande Capodanno in Piazza Lucia: ecco il programma delle festività natalizie 2024- Segnala cilentonotizie.it

castellabate tornano mercatini nataleTornano i mercatini di Natale e le strade si riempiono di colori: una guida per scoprirli - Sono diventati un po' come l'albero addobbato, il panettone e il maglione con le renne: ovvero uno degli ingredienti fondamentali delle feste di fine anno. Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Castellabate Tornano Mercatini Natale