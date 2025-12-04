Castel Sant' Angelo ' contro' Antonianum torna il duello tra Meloni e Schlein

AGI - In mancanza del faccia a faccia ad Atreju, il 14 dicembre la sfida fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sarà a distanza. La premier all'ombra di Castel Sant'Angelo, location che ha ospitato la kermesse della destra italiana anche nel 2023. La segretaria Pd all' Auditorium Antonianum per la relazione all'assemblea nazionale del partito. Tra le due appena sette chilometri. Una passeggiata. L'assise dem . La convocazione dell'assise dem è arrivata mercoledì 3 dicembre, portandosi dietro una scia di sospetti e polemiche interne. Il passaggio, assicurano fonti parlamentari del Pd, non sarà di quelli traumatici. 🔗 Leggi su Agi.it

