Cassazione conferma condanna per ex prete Barone | Sentenza sull' esorcismo

Casertanews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione conferma le condanne inflitte in appello per Michele Barone, ex sacerdote del Tempio di Casapesenna, e per una coppia di Maddaloni, genitori di una ragazzina - all’epoca dei fatti 14enne - che avrebbe subito maltrattamenti durante riti esorcistici. 🔗 Leggi su Casertanews.it

cassazione conferma condanna per ex prete barone sentenza sull esorcismo

© Casertanews.it - Cassazione conferma condanna per ex prete Barone: "Sentenza sull'esorcismo"

Scopri altri approfondimenti

cassazione conferma condanna exCassazione francese conferma condanna a Sarkozy per finanziamento illecito nella campagna del 2012 - L’ex presidente francese deve quindi scontare la condanna, ormai definitiva, a un anno di carcere, di cui 6 mesi senza condizionale. ilsole24ore.com scrive

cassazione conferma condanna exTorre del Greco (NA), la Cassazione conferma la condanna per peculato al titolare di una ricevitoria. Si era appropriato dei soldi delle giocate - Torre del Greco (NA), la Cassazione conferma la condanna per peculato al titolare di una ricevitoria. Si legge su agimeg.it

cassazione conferma condanna exSarkozy, nuova condanna definitiva per il caso Bygmalion: l'ex presidente potrebbe essere costretto al braccialetto elettronico, ma non tornerà in carcere - La Cassazione respinge il ricorso dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy: il caso delle false fatture emesse durante le presidenziali del 2012 ... Da msn.com

cassazione conferma condanna exLa Cassazione conferma definitivamente la condanna di Sarkozy per spese illegali nella campagna 2012 - L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato per finanziamento illegale della campagna elettorale nelle elezioni del 2012 ... Riporta globalist.it

cassazione conferma condanna exSarkozy, nuova condanna definitiva: la Cassazione conferma per il caso Bygmalion - Per Sarkozy si tratta della seconda condanna definitiva, dopo quella per il caso Bismuth sulle intercettazioni e la corruzione di un giudice (foto d'archivio) ... Secondo laprovinciadivarese.it

cassazione conferma condanna exNuova condanna per l'ex presidente francese Sarkozy, confermato verdetto nel caso Bygmalion - La Corte di Cassazione francese ha respinto il ricorso dell'ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy nel caso Bygmalion. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cassazione Conferma Condanna Ex