Cassazione conferma condanna per ex prete Barone | Sentenza sull' esorcismo
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione conferma le condanne inflitte in appello per Michele Barone, ex sacerdote del Tempio di Casapesenna, e per una coppia di Maddaloni, genitori di una ragazzina - all’epoca dei fatti 14enne - che avrebbe subito maltrattamenti durante riti esorcistici. 🔗 Leggi su Casertanews.it
