Caso Tara Reid l’attrice mantiene la sua versione | Credo di essere stata drogata ma la polizia smentisce

La star di American Pie conferma il proprio racconto ma le forze dell'ordine non hanno trovate prove concrete per confermare le sue parole. Tara Reid continua a ribadire di credere fermamente di essere stata drogata in un bar di un hotel poco fuori Chicago. Tuttavia, i funzionari di polizia riferiscono di non aver trovato nessuna prova a riguardo. I fatti si sono svolti lo scorso 23 novembre, quando la star di Sharknado, in Illinois pre presenziare ad un evento con i fan, si è sentita male dopo aver bevuto da un bicchiere di vino. Il report della polizia sulla vicenda di Tara Reid Secondo quanto scritto nel rapporto dalla polizia, la star di American Pie è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

