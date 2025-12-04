Caso Skripal Regno Unito | Putin responsabile dell’avvelenamento con Novichok di Dawn Sturgess

Il Regno Unito ha sanzionato l’ agenzia di intelligence russa GRU e convocato l’ambasciatore di Mosca dopo che un’indagine ha concluso che il presidente russo Vladimir Putin è responsabile di un avvelenamento con l’agente nervino Novichok sul suolo britannico nel 2018. L’attacco avvenne nella città di Salisbury e prese di mira Sergei Skripal, un ex agente sovietico che era fuggito nel Regno Unito. Le vittime dell’avvelenamento. Skripal e sua figlia Yulia si ammalarono gravemente dopo essere entrati a contatto con il Novichok, ma sopravvissero. Una donna britannica, Dawn Sturgess, e il suo compagno i nvece collassarono dopo essere entrati in contatto con una bottiglia di profumo abbandonata contenente l’agente nervino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

