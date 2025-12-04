Caso Garlasco | perizia ' su Dna Sempio non esclusa contaminazione'

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Il Dna parziale riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio "non ha rigore scientifico" - perché se si ripete l'esame non fornisce lo stesso risultato - non si può affermare su quale unghia di una mano provengano, né se la traccia genetica Y "si trovasse sopra o sotto le unghie" poiché la tecnica di estrazione del Dna applicata ai margini ungueali "ha comportato un lavaggio e conseguente discioglimento delle lunette", inoltre non si può affermare "quando e le modalità di deposito" ossia se si è verificato "per contaminazione, per trasferimento diretto o mediato". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: perizia, 'su Dna Sempio non esclusa contaminazione'

