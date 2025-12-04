Caso Garlasco | perizia ' rilevanti criticità suggestive ipotesi su come Dna finì su unghie'

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Sul Dna maschile, misto e parziale, trovato sulle unghie di Chiara Poggi sono stati riscontrate "rilevanti criticità". Lo mette nero su bianco la genetista Denise Albani nella sua relazione conclusiva dell'incidente probatorio che vede indagato Andrea Sempio per il delitto (in concorso) avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Le promesse sono chiare: l'analisi del cromosoma Y "non è, per sua stessa natura, identificativa" dunque la compatibilità è con la linea paterna di Andrea Sempio. Soprattutto, si legge nella relazione, "non è possibile rispondere con metodi validati, dati solidi e rigore scientifico a domande quali 'Come' - 'Quando' e 'Perché' un determinato materiale biologico è stato depositato su una superficie" dunque "indicazioni di contaminazione ambientale, trasferimento per contatto diretto o trasferimento secondario mediato da un oggetto sono suggestive e tali restano se non inquadrate in un contesto informativo più ampio e senza la disponibilità di dati scientifici granitici". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: perizia, 'rilevanti criticità, suggestive ipotesi su come Dna finì su unghie'

