Caso Garlasco | perizia non spegne battaglia su Dna punti pro e contro Sempio

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Un Dna compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio, ma il cui risultato non è un dato scientifico attendibile. La perizia affidata, nell'ambito dell'incidente probatorio, alla genetista Denise Albani non fornisce risposte certe sulla nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi e la battaglia tra le parti - in merito alla traccia genetica trovata sulle unghie della vittima - è pronta a riaccendersi dell'omicidio del 13 agosto 2007 a Garlasco. Le posizioni restano distanti, tanto che a leggere i commenti dei difensori del condannato Alberto Stasi e del nuovo indagato si ha l'impressione che le relazioni consegnate siano differenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: perizia non spegne battaglia su Dna, punti pro e contro Sempio/Adnkronos

