Caso Garlasco | perizia ' Dna riconducibile a Sempio ma dubbi su origine' 2

(Adnkronos) - La relazione della genetista Denise Albani ripercorre i passaggi di acquisizione e conservazione delle unghie di Chiara Poggi, soprattutto analizza il modo in cui il perito Francesco De Stefano ha utilizzato (e consumato) il materiale per poter redigere la relazione con cui nel processo d'appello bis ha escluso che quelle due tracce genetiche parziali, miste e maschili fossero riconducibili all'imputato Alberto Stasi. Una perizia, quella del 2014, a cui hanno partecipato le parti e che come risultato ha restituito un aplotipo Y misto, parziale e con un risultato non consolidato. Questo il dato genetico che la poliziotto Albani conferma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: perizia, 'Dna riconducibile a Sempio, ma dubbi su origine' (2)

