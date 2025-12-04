Caso Garlasco | legali Poggi ' nulla contro Sempio da perizia uniche prove contro Stasi'
Milano, 4 dic. (Adnkronos) - "Dalla lettura delle conclusioni della perizia svolta con serietà e riserbo dalla Polizia di Stato appendiamo che nulla di nuovo è emerso a carico di Sempio rispetto a quanto già noto. Sono trascorsi ormai oltre nove mesi da quando, con cadenza quotidiana, la famiglia Poggi viene esposta ad un massacrante gioco mediatico i cui fini non sono noti". E' il comunicato con cui gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia della vittima Chiara Poggi commentano il deposito della perizia della genetista Denise Albani. "L'unico dato certo ed infatti trascurato è il rinvenimento di dna del condannato Stasi e di Chiara sui reperti che testimoniano gli ultimi momenti di vita della vittima. 🔗 Leggi su Iltempo.it
