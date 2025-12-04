Caso Garlasco | legali Poggi ' nulla contro Sempio da perizia uniche prove contro Stasi'

Iltempo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - "Dalla lettura delle conclusioni della perizia svolta con serietà e riserbo dalla Polizia di Stato appendiamo che nulla di nuovo è emerso a carico di Sempio rispetto a quanto già noto. Sono trascorsi ormai oltre nove mesi da quando, con cadenza quotidiana, la famiglia Poggi viene esposta ad un massacrante gioco mediatico i cui fini non sono noti". E' il comunicato con cui gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia della vittima Chiara Poggi commentano il deposito della perizia della genetista Denise Albani. "L'unico dato certo ed infatti trascurato è il rinvenimento di dna del condannato Stasi e di Chiara sui reperti che testimoniano gli ultimi momenti di vita della vittima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

caso garlasco legali poggi nulla contro sempio da perizia uniche prove contro stasi

© Iltempo.it - Caso Garlasco: legali Poggi, 'nulla contro Sempio da perizia, uniche prove contro Stasi'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caso garlasco legali poggiGarlasco, depositata perizia sul Dna su unghie di Chiara Poggi/ Caso Palmegiani: offrì parere a difesa Stasi - Delitto di Garlasco, Albani ha depositato la perizia sul Dna su di Chiara Poggi. Scrive ilsussidiario.net

caso garlasco legali poggiCaso Garlasco: perizia tira le fila, 'tracce di Chiara Poggi e forte Dna Stasi su cannuccia' - Nessuna impronta di Andrea Sempio, indagato per l'omicidoo in concorso di Chiara Poggi, è emersa dall'incidente probatorio sul caso Garlasco iniziato con il conferimento i ... Secondo lanuovasardegna.it

caso garlasco legali poggiGarlasco, Dna su unghie di Chiara compatibile con Sempio: ma non porta a identificazione certa - La nuova consulenza genetica depositata nell’incidente probatorio riapre uno dei capitoli più discussi del caso Garlasco. pupia.tv scrive

caso garlasco legali poggiCaso Garlasco, nuove perizie sulle tracce genetiche trovate sulle unghie di Chiara Poggi - Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria con la nuova perizia depositata nell’incidente probatorio. Segnala lasicilia.it

caso garlasco legali poggiGarlasco, Tg1: Stasi sta per chiedere la revisione del processo. Caso a Brescia come la strage di Erba - I legali di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto ... Segnala iltempo.it

caso garlasco legali poggiPalmegiani è consulente di Sempio ma 6 mesi fa ha offerto un parere ai legali di Stasi: l’ultimo caso su Garlasco - Un nuovo caso è scoppiato relativo al delitto di Garlasco: il consulente di Sempio, Armando Palmegiani, lo scorso giugno ha spedito un parere pro- Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Legali Poggi