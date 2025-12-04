Caso Garlasco la super-perizia | Dna compatibile con Sempio ma il risultato non è affidabile

Dai calcoli biostatistici «con supporto moderatamente forteforte e moderato» il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio ma non è stato possibile «addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto». Così nella perizia depositata nell’incidente probatorio sul caso Garlasco, come anticipata dal Tg1.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Garlasco, la super-perizia: "Dna compatibile con Sempio, ma il risultato non è affidabile"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il caso #Garlasco: depositata la perizia sul DNA trovato sulle unghie di Chiara #Poggi. Secondo le prime anticipazioni, quelle tracce genetiche sarebbero riconducibili ad Andrea #Sempio. La difesa è pronta a dare battaglia. #Tg1 Giuseppe La Venia Vai su X

Il caso #Garlasco: depositata la perizia sul DNA trovato sulle unghie di Chiara #Poggi. Secondo le prime anticipazioni, quelle tracce genetiche sarebbero riconducibili ad Andrea #Sempio. La difesa è pronta a dare battaglia. #Tg1 Giuseppe La Venia Vai su Facebook

Caso Garlasco, la super-perizia: "Dna compatibile con Sempio, ma il risultato non è affidabile" - Dai calcoli biostatistici «con supporto moderatamente forte/forte e moderato» il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempi ... Si legge su msn.com

Delitto Chiara Poggi, la genetista Denise Albani ha depositato la perizia sul Dna: il 18 Dicembre la illustrerà in aula - In queste ore la genetista incaricata dalla Procura della Repubblica di Pavia, Denise Albani, ha depositato la perizia presso gli stessi uffici. Come scrive news.fidelityhouse.eu

Garlasco in Tv, Milo Infante duro contro Sempio: "A lui non è venuto in mente". La svolta della perizia sul DNA - Ufficializzato nel corso della diretta di Ore 14 del 3 dicembre 2025 il deposito della perizia sul DNA da parte di Denise Albani, incaricata dalla Procura di far luce sul delitto di Garlasco ... Segnala libero.it

Garlasco, dall’impronta 33 al DNA: su cosa potrebbe puntare la Procura per chiedere il processo a Sempio - Nella prossima udienza del 18 dicembre verranno illustrati i risultati dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco ... Segnala fanpage.it

Caso Garlasco, presunti "indizi plurimi" su Andrea Sempio: nuove piste degli inquirenti - Dopo la nuova perizia secondo la quale sotto le unghie di Chiara Poggi c'era un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio, i pm parlano di un movente. Secondo msn.com

Garlasco, cambia tutto: la nuova perizia Bpa riapre il caso. E spunta un’impronta misteriosa - Garlasco, la nuova perizia Bpa ribalta la dinamica: la scala sarebbe il luogo dell’aggressione. Riporta panorama.it