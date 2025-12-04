Caso Garlasco Dna sulle unghie di Chiara riconducibile a Sempio ma non è affidabile | la perizia

(Adnkronos) – Il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio, ma "l’analisi del cromosoma Y non consente di addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto". Sono le conclusioni contenute nella relazione di oltre 90 pagine, in possesso dell'Adnkronos, della perita Denise Albani per l'incidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

