Caso Garlasco | difesa ' da perizia risultati non consolidati pesa zero contro Sempio'
Milano, 4 dic. (Adnkronos) - "Le valutazioni statistiche sono state fatte su risultati non consolidati, possibilmente 'artefatti' (cioè erronei), che attestano Dna di più persone, che non si sa se depositato in seguito a contatto diretto o con una stessa superficie, non si sa oltretutto quando: queste le premesse della perizia, che, in tutta evidenza, svalorizzano le conclusioni statistiche su quei dati". Lo afferma l'avvocato Liborio Cataliotti che insieme alla collega Angela Taccia assistono Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Parole pronunciate dalla difesa dopo aver preso atto delle conclusioni della perizia della genetista Denise Albani che pur riconoscendo che la traccia genetica trovata sulle unghie della vittima è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio - il cromosoma Y non identifica una sola persona - "in questo caso si tratta di aplotipi misti parziali per i quali non è possibile stabilire con rigore scientifico" se la traccia è "sotto o sopra le unghie della vittima", se l'origine "è per contaminazione, per trasferimento diretto o mediato" e "quando" è stato lasciato il materiale biologico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il caso #Garlasco. “C’è una forte compatibilità tra le tracce genetiche sulle unghie di Chiara #Poggi e il DNA di Andrea #Sempio”. #Tg1 Giuseppe La Venia Vai su X
Copy: Caso Garlasco. La Perizia della biologa genetista Denise Albani depositata alla giudice Daniela Garlaschelli conferma : "il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio”. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, depositata la perizia. Gli elementi a carico di Sempio secondo la Procura - Leggi su Sky TG24 l'articolo Garlasco, depositata la perizia. Come scrive tg24.sky.it
Garlasco, Dna su unghie di Chiara compatibile con Sempio: ma non porta a identificazione certa - La nuova consulenza genetica depositata nell’incidente probatorio riapre uno dei capitoli più discussi del caso Garlasco. Secondo pupia.tv
Delitto di Garlasco, risultati perizia Dna/ Cataliotti: “Vale zero, ottenuti su un possibile artefatto” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole degli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia: ecco cos'han detto ... Riporta ilsussidiario.net
Garlasco, foto di Andrea Sempio e perizia già depositata ribaltano tutto il caso - La perizia genetica sul DNA su Chiara Poggi arriva in anticipo, ma resta segreta, mentre delle foto sembrano confermare i movimenti di Sempio. Lo riporta panorama.it
Garlasco, depositata perizia sul Dna su unghie di Chiara Poggi/ Caso Palmegiani: offrì parere a difesa Stasi - Delitto di Garlasco, Albani ha depositato la perizia sul Dna su di Chiara Poggi. Segnala ilsussidiario.net
Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione - E' stata ufficializzata la perizia della genetista incaricata dalla procura di Pavia, che conferma la compatibilità del materiale genitico trovato sulle unghie di Chiara ... Segnala rtl.it