Case svaligiate al Rione Camporeale residenti stanchi e preoccupati | Viviamo nel terrore

4 dic 2025

“In 20 anni non abbiamo mai assistito a cose del genere. E allora l’area non era nemmeno così urbanizzata. Oggi viviamo nella paura e nell’insicurezza totale”. A parlare sono i residenti del Rione Camporeale, ovvero il quartiere residenziale che si snoda alle spalle della nuova sede dell’Ente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

case svaligiate al rione camporeale residenti stanchi e preoccupati viviamo nel terrore

© Foggiatoday.it - Case svaligiate al Rione Camporeale, residenti stanchi e preoccupati: "Viviamo nel terrore"

