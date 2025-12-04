Casapulla protagonista del progetto pilota nazionale Easy Basket School
Casapulla entra ufficialmente nel novero delle realtà selezionate per il progetto pilota nazionale “Easy Basket School”, l’iniziativa promossa dal Settore Nazionale Minibasket della FIP volta a introdurre il minibasket nelle scuole attraverso attività ludiche, formative e inclusive.Dopo la fase. 🔗 Leggi su Today.it
