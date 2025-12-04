Casalasco rinnova il proprio impegno solidale continua il sostegno al Banco Alimentare
Casalasco rinnova la sua tradizione di responsabilità sociale e, anche quest’anno, sceglie di essere al fianco della Fondazione Banco Alimentare Ets con una erogazione liberale dedicata al supporto delle famiglie e delle persone in difficoltà. Il contributo consentirà all’organizzazione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
