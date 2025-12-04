Carrozzine per disabili non riparate la Regione | Servizio in capo alla Asl ma un problema c' è stato

Nessuna segnalazione formale, ma di richieste di riparazione respinte ce ne sarebbero state e ora, per fare chiarezza su quanto denunciato dalla Cgil in merito alle difficoltà dei disabili “prigionieri in casa” perché impossibilitati a sostenere da soli le spese per la sistemazione delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Carrozzine per disabili non riparate, la Regione: "Servizio in capo alla Asl, ma un problema c'è stato"

