carrarese trasferta delicata in casa della samp gli azzurri incontreranno una squadra ferita

Sarà una Sampdoria ferita quella che domenica sera ospiterà la Carrarese. Nell'ultima uscita i ragazzi di Gregucci non sono riusciti a bissare il successo del turno precedente ottenuto a Genova contro la Juve Stabia e sono caduti per 1-0 nel derby contro lo Spezia. Un derby peraltro mai così delicato, quello disputato domenica al 'Picco', poiché metteva di fronte gli aquilotti, penultimi con 8 punti, e i blucerchiati, terzultimi a quota 10 e a caccia di un successo che gli avrebbe permesso l'abbordaggio alla zona playout condivisa da Bari e Südtirol, appaiate a 13. Il lampo di Artistico al minuto 51 ha però invertito le posizioni, facendo scivolare i doriani al 19° posto davanti al solo Pescara, fanalino di coda con soli 9 gettoni conquistati.

