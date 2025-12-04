Caressa | Su Leao scelta definitiva Rabiot il giocatore più decisivo arrivato in Italia
Il giornalista Fabio Caressa ha parlato anche del Milan nel suo video su 'YouTube'. Particolare attenzione sul ruolo di Leao e Rabiot. Ecco un estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
CARESSA VOTA MILAN! Il giornalista promuove Allegri: «Il Milan è una squadra solida, arriverà in fondo». L'importanza di Rabiot e il nuovo ruolo di Leao. Il vantaggio decisivo? Non avere le coppe europee! ? #Caressa #Milan #Allegri #SerieA #Tomo - facebook.com Vai su Facebook
Caressa su Leao: "Sta cambiando modo di giocare. È molto più decisivo" - Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, il collega di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao: ... Scrive milannews.it