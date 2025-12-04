Caressa ci va pesante su Milan Lazio | È gravissimo quello che e successo E l’arbitro… 

Inter News 24 Fabio Caressa ha parlato in maniera dura di quanto accaduto in campionato tra Milan e Lazio. Poi ha detto la sua anche sull’arbitro. Fabio Caressa ha parlato sul proprio canale YouTube di quanto accaduto in Milan Lazio. Di seguito le sue parole. L’EPISODIO – « Quello che è successo in Milan-Lazio è gravissimo, è gravissimo. Se io fossi stato Rocchi sarei diventato una bestia, perché tu non puoi pensare di prendere in giro le persone. La Lazio è ovvio che si sia infuriata su questa cosa, al microfono l’arbitro è andato e ha detto il rigore c’è, ma io non lo do perché c’è un fallo che non c’era, non c’era sto fallo. 🔗 Leggi su Internews24.com

