Caressa ci va pesante su Milan Lazio | È gravissimo quello che e successo E l’arbitro…
Inter News 24 Fabio Caressa ha parlato in maniera dura di quanto accaduto in campionato tra Milan e Lazio. Poi ha detto la sua anche sull’arbitro. Fabio Caressa ha parlato sul proprio canale YouTube di quanto accaduto in Milan Lazio. Di seguito le sue parole. L’EPISODIO – « Quello che è successo in Milan-Lazio è gravissimo, è gravissimo. Se io fossi stato Rocchi sarei diventato una bestia, perché tu non puoi pensare di prendere in giro le persone. La Lazio è ovvio che si sia infuriata su questa cosa, al microfono l’arbitro è andato e ha detto il rigore c’è, ma io non lo do perché c’è un fallo che non c’era, non c’era sto fallo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Caressa e Parodi, tra motel e confessioni: così tengono unita la loro storia d’amore. Fabio Caressa e Benedetta Parodi stanno per debuttare insieme, per la prima volta, alla conduzione di L’amore è cieco, il nuovo reality di Netflix in uscita il 1° dicembre. Una s - facebook.com Vai su Facebook
Caressa: “Milan-Lazio gravissimo, Collu prende in giro! Pavlovic? Congruo alla lotta libera” - Sul suo canale Youtube Fabio Caressa ha commentato l'episodio contestato in area rossonera tra Milan e Lazio: ... Segnala msn.com
Caressa demolisce Collu dopo Milan-Lazio: «Una pataccata, ha pensato di prenderci in giro» - Lazio: l’analisi su Sky e la spiegazione che non convince nessuno Il finale infuocato di Milan- Scrive milannews24.com
Caressa sul Milan:" Arriverà in fondo, perché ha le caratteristiche per farlo" - Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, il collega Fabio Caressa ha parlato di Milan dopo la sofferta vittoria di sabato sera contro la Lazio: "Il ... Si legge su milannews.it
Caressa sulla polemica per il rigore non concesso in Milan Lazio: «Avete sentito il tono di Collu? Ha cercato di fare fessi tutti. Non voglio mancargli di rispetto, ma penso ... - Le paorle del giornalista, commentatore e conduttore durante Club Durante la puntata di Club su Sky Sport, anche il condutt ... Riporta lazionews24.com
Caressa: “Milan-Lazio, Collu ha pensato di farci fessi. Na pataccata. E scandaloso che…” - Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, è tornato sull’episodio del calcio di rigore non assegnato in occasione di Milan- Secondo msn.com
Caressa: "La spiegazione sul rigore non dato in Milan-Lazio fa ridere" - Lazio continua a far discutere, con l'episodio da rigore chiesto e non concesso alla Lazio per braccio di Pavlovic su tiro di Romangoli. Come scrive msn.com