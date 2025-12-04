Carabinieri uccisi a Castel d’Azzano Maria Luisa Ramponi fa scena muta

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Maria Luisa Ramponi, la donna 59enne accusata, in concorso con i fratelli Franco e Dino, della strage in cui il 14 ottobre scorso a Castel d’Azzano (Verona) tre carabinieri sono morti nell’esplosione del casolare della famiglia Ramponi. Oggi nel carcere veronese di Montorio si è tenuto l'interrogatorio di garanzia con l’udienza di convalida dell’arresto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Carabinieri uccisi a Castel d’Azzano, Maria Luisa Ramponi fa scena muta

