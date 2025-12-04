Carabinieri sequestrano un’officina e denunciano due imprenditori in Alta Irpinia

Operazioni ambientali in Alta Irpinia: sequestrata un’officina meccanica e denunciati due imprenditori per reati ambientali e violazioni sulla sicurezza. Controlli ambientali intensificati in provincia di Avellino. In seguito alle recenti modifiche normative in materia ambientale, i Carabinieri stanno intensificando i controlli nelle aziende meccatroniche della provincia di Avellino. Le verifiche mirano a prevenire e reprimere i reati ambientali legati alla gestione dei rifiuti e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Officina sequestrata a Guardia dei Lombardi. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi, insieme ai colleghi della Stazione di Morra de Sanctis, hanno denunciato il titolare di un’officina meccanica di Guardia dei Lombardi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

