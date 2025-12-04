Captain Who semi-opera marinaresca del compositore polacco Wojciech St?pie?

Romatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Captain Who”, semi-opera marinaresca composta dal compositore polacco Wojciech St?pie? e diretta dalla regista Sara Selim, approda in Italia dopo il debutto in Polonia con il sostegno del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale (2023).Ispirato alle semi-opere di Henry Purcell. 🔗 Leggi su Romatoday.it

captain who semi opera marinaresca del compositore polacco wojciech stpie

© Romatoday.it - “Captain Who”, semi-opera marinaresca del compositore polacco Wojciech St?pie?

Altri contenuti sullo stesso argomento

captain who semi opera“Captain Who”, semi-opera marinaresca del compositore polacco Wojciech Stepien - opera marinaresca composta dal compositore polacco Wojciech Stepien e diretta dalla regista Sara Selim, approda in Italia dopo il debutto in Polonia con il sostegno del Ministero d ... Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Captain Who Semi Opera