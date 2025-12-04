Caporalato si indaga su 13 marchi di moda

Dopo il caso Tod’s, l’indagine guidata dalla procura di Milano ha portato i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro a consegnare nuovi ordini di acquisizione documentale a 13 maison della moda, da Versace a Gucci e Prada, fino a Dolce & Gabbana e ad altri marchi come Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia e Off-White Operating. Nei fascicoli emergono ancora una volta gli stessi scenari: una catena di appalti e subappalti che, secondo gli inquirenti, termina dentro opifici gestiti da imprenditori cinesi, dove norme su sicurezza e lavoro risultano disattese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caporalato, si indaga su 13 marchi di moda

