Caporalato | Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Altri 13 marchi della moda sono coinvolti nelle inchieste della Procura di Milano dopo la recente indagine sul caporalato che ha coinvolto Tod's. Il pubblico ministero Paolo Storari ha notificato con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro 13 ordini di consegna documenti ad altrettanti brand del lusso dopo i controlli ad opifici cinesi a cui era stata subappaltata la produzione; verifiche che hanno portato a evidenziare la mancanza del rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza. La richiesta - anticipata dal Sole 24 Ore e dal Corriere della Sera - riguarda Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating. 🔗 Leggi su Iltempo.it
