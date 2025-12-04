Caporalato nell’Alta Moda ispezioni dei Carabinieri su Prada Gucci e Versace Scuotono Milano

Le autorità milanesi hanno intensificato i controlli contro il caporalato nelle filiere della moda di lusso, con ispezioni mirate su atelier e pelletterie legati a brand iconici come Prada, Gucci e Versace. Questa inchiesta, emersa nelle ultime ore, evidenzia un sistema diffuso di subappalti opachi che sfruttano lavoratori, spesso in opifici cinesi irregolari, con paghe .

Un opificio gestito da cinesi in cui sarebbero stati sfruttati anche lavoratori pakistani. Emerge pure questa forma di #caporalato ‘a catena’ dai nuovi atti depositati nell’inchiesta del pm di Milano Paolo Storari che vede indagata #Tod’s e tre suoi manager e con a - facebook.com Vai su Facebook

Legali Tod's a gip, 'sarà garantita dignità dei lavoratori'. Istanza nell'inchiesta per caporalato. Rinvio udienza a febbraio #ANSA Vai su X

Milano, la Procura a 13 maison della moda: «Nella filiera laboratori che sfruttano lavoratori, verificare il grado di coinvolgimento» - L'istanza «di consegna atti» è arrivata a Dolce&Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint ... milano.corriere.it scrive

Caporalato nella moda, Tod's chiede tempo al giudice per evitare la misura interdittiva: «Pronti a rafforzare i nostri controlli» - A sorpresa, dopo l’accesa reazione iniziale, in Tribunale a Milano il gruppo di Della Valle annuncia che sta potenziando i presidi di legalità e ottiene il rinvio. Da milano.corriere.it

Caporalato nella moda: la maggioranza prepara salvacondotto per le griffe - Sindacati e associazioni insorgono: è in arrivo una legge che offrirà una sorta di scudo penale sul caporalato per i big della moda in Italia ... Secondo osservatoriodiritti.it

L’azienda di moda Tod’s è indagata per caporalato - È indagata l’azienda stessa e tre dirigenti: Simone Bernardini, Mirko Bartoloni e Vittorio Mascio ... Come scrive ilpost.it

Moda, i brand irresponsabili per il caporalato dei fornitori - Il ministro Adolfo Urso ha portato un regalo alle imprese della moda, le cui associazioni erano convocate ieri a Roma senza l’intralcio dei sindacati di settore. Secondo ilfattoquotidiano.it

Capasa: «Moda, serve un albo dei fornitori per combattere il caporalato. Ma attenti a demonizzare il lusso» - Da qualche mese, questo tessuto industriale è logorato dalle amministrazioni giudiziarie in serie disposte dalla Procura di Milano a ... Scrive corriere.it