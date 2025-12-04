Caporalato nella moda | indagine anche su D&G Versace Gucci Prada e YSL

La magistratura torna ad accendere i fari sulla filiera della moda italiana: dopo le vicende che hanno riguardato Armani, Dior, Valentino Bags Lab, Loro Piana, Alviero Martini e Tod’s, tocca ora ad altri tredici brand. La Procura di Milano indaga oggi su possibili episodi di caporalato che potrebbero avere interessato le filiere di D&G, Prada, Gucci, Versace, Missoni, Ferragamo, YSL, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia e Off-White Operating. Caporalato, accertamenti su 13 brand di moda. Nessuno fra i manager delle aziende in questione è indagato: il pm di Milano Paolo Storari sta richiedendo una imponente mole di documentazione per verificare il funzionamento dei loro sistemi di controllo, gli standard di sicurezza e la legalità della catena di fornitori e subfornitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caporalato nella moda: indagine anche su D&G, Versace, Gucci, Prada e YSL

