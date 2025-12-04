Caporalato nella moda | indagine anche su D&G Versace Gucci Prada e YSL

Quifinanza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magistratura torna ad accendere i fari sulla filiera della moda italiana: dopo le vicende che hanno riguardato Armani, Dior, Valentino Bags Lab, Loro Piana, Alviero Martini e Tod’s, tocca ora ad altri tredici brand. La Procura di Milano indaga oggi su possibili episodi di caporalato che potrebbero avere interessato le filiere di D&G, Prada, Gucci, Versace, Missoni, Ferragamo, YSL, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia e Off-White Operating. Caporalato, accertamenti su 13 brand di moda. Nessuno fra i manager delle aziende in questione è indagato: il pm di Milano Paolo Storari sta richiedendo una imponente mole di documentazione per verificare il funzionamento dei loro sistemi di controllo, gli standard di sicurezza e la legalità della catena di fornitori e subfornitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

caporalato nella moda indagine anche su dampg versace gucci prada e ysl

© Quifinanza.it - Caporalato nella moda: indagine anche su D&G, Versace, Gucci, Prada e YSL

Altre letture consigliate

caporalato moda indagine dampgCaporalato nella moda: sotto inchiesta 13 marchi del lusso - La Procura di Milano richiede gli atti sulla catena di appalti e subappalti: coinvolti brand italiani e internazionali ... Riporta altarimini.it

caporalato moda indagine dampgCaporalato e grandi firme: i pm di Milano chiedono la documentazione a 13 brand della moda - Le indagini a proposito del caporalato nelle aziende della grande moda proseguono a Milano, e i pm hanno chiesto in queste ore la documentazione sui sistemi di ... Si legge su settenews.it

caporalato moda indagine dampgInchiesta sul caporalato a Milano: le indagini su altri 13 brand di lusso - Sarebbero 13 i gruppi della moda a finire nell’inchiesta sul caporalato della procura di Milano, dopo Armani, Valentino e Tod’s ... Riporta notizie.it

caporalato moda indagine dampgCaporalato nella moda: indagine anche su D&G, Versace, Gucci, Prada e YSL - La Procura di Milano amplia l’indagine sul caporalato nella moda chiedendo documenti a 13 nuovi marchi. Lo riporta quifinanza.it

caporalato moda indagine dampgCaporalato nella moda, nel mirino 13 marchi: l'indagine, la documentazione richiesta e i brand coinvolti - Il pm di Milano Paolo Storari, che sta indagando sul fenomeno del caporalato nel mondo della moda, ha chiesto, con un'attività dei carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro, ad altri ... Lo riporta leggo.it

caporalato moda indagine dampgModa e caporalato, nuovi accertamenti della Procura su 13 marchi del lusso - Le indagini si concentrano su episodi di sfruttamento di manodopera, in particolare lavoratori cinesi impiegati in laboratori- Scrive laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Caporalato Moda Indagine Dampg