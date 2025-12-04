Caporalato nella moda | i segreti nascosti nelle filiere del made in Italy

Life&People.it Versace, Gucci, Prada, Dolce&Gabbana, sono i brand della moda di lusso coinvolti a vario titolo nelle inchieste della Procura di Milano sul caporalato. Le case di moda committenti affidano la produzione ad appaltatori e subappaltatori che operano violando le l lavoro e sulla sicurezza. Il pubblico ministero Paolo Storari, con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, ha notificato ordini di consegna documenti a Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia e Off-White Operating. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

News recenti che potrebbero piacerti

Caporalato nella moda, Tod's chiede tempo al giudice per evitare la misura interdittiva: «Pronti a rafforzare i nostri controlli» - facebook.com Vai su Facebook

Caporalato nel mondo della moda, il lato oscuro del Made in Italy - Caporalato nella moda tra subappalti, sfruttamento e laboratori nascosti, cosa succede in Italia e perché il DDL PMI fa discutere. Riporta internapoli.it

Moda, i brand irresponsabili per il caporalato dei fornitori - Il ministro Adolfo Urso ha portato un regalo alle imprese della moda, le cui associazioni erano convocate ieri a Roma senza l’intralcio dei sindacati di settore. Segnala ilfattoquotidiano.it

Caporalato nel mondo della moda, l’appello contro lo scudo penale del lusso: “Legalizza lo sfruttamento” - Vedremo come, può essere per la formazione della polizia palestinese, può essere per dare un ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Moda, le misure anti-caporalato: via libera alle norme sulla certificazione di filiera - Siamo in campo con misure concrete per difendere con fermezza la moda italiana, per proteggerne la reputazione e i ... repubblica.it scrive

Caporalato nella moda. L’attacco di Cgil nazionale - Secondo Genovesi "con l’emendamento di FdI, il governo protegge le imprese che sfruttano i lavoratori. Si legge su lanazione.it

Urso vara il tavolo anti-caporalato - "Servono leggi adeguate, che controllano meravigliosamente tutto, ma dateci la possibilità di lavorare e di non essere massacrati da scoop mediatici che durano 24 ore e poi non ne resta nulla", ha ... Si legge su ilgiornale.it