Caporalato nella moda | i segreti nascosti nelle filiere del made in Italy

Life&People.it Versace, Gucci, Prada, Dolce&Gabbana, sono i brand della moda di lusso coinvolti a vario titolo nelle inchieste della Procura di Milano sul caporalato. Le case di moda committenti affidano la produzione ad appaltatori e subappaltatori che operano violando le l lavoro e sulla sicurezza. Il Pubblico Ministero Dott. Paolo Storari – ed i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro – ha notificato la consegna di documentazione a Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia e Off-White Operating. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it