Caporalato nella moda | 13 grandi gruppi nel mirino della Procura di Milano

Milano, 4 dicembre 2025 – Il pm di Milano Paolo Storari, che sta indagando sul fenomeno del caporalato nel mondo della moda e non solo, ha chiesto, con un'attività dei carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro, ad altri 13 grandi gruppi del settore di “consegnare” tutta “la documentazione”, in particolare quella sui “sistemi di controllo” sulla catena di appalti e subappalti nella produzione. Alta moda, accordo per la legalità Oltre ai noti marchi del lusso già finiti nel mirino, tra cui il più recente caso è quello di Tod's, la Procura milanese ha richiesto la consegna di documenti - per eventualmente indagare su altri casi di caporalato - ai marchi Dolce&Gabbana, Versace, Prada, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caporalato nella moda: 13 grandi gruppi nel mirino della Procura di Milano

Contenuti che potrebbero interessarti

Caporalato nella moda, Tod's chiede tempo al giudice per evitare la misura interdittiva: «Pronti a rafforzare i nostri controlli» - facebook.com Vai su Facebook

Caporalato nella moda: 13 grandi gruppi nel mirino della Procura di Milano - Milano, 4 dicembre 2025 – Il pm di Milano Paolo Storari, che sta indagando sul fenomeno del caporalato nel mondo della moda e non solo, ha chiesto, con un'attività dei carabinieri del Nucleo ... Scrive ilgiorno.it

Inchieste sul caporalato, pubblico ministero di Milano chiede documenti ad altri 13 marchi del lusso - Richieste anche a Versace, Gucci, Prada e Dolce&Gabbana le documentazioni sui "sistemi di controllo" sulla catena di appalti e subappalti nella produzione ... Come scrive rainews.it

Caporalato nella moda, il pm di Milano indaga su 13 marchi di lusso - Il pm di Milano Paolo Storari, che sta indagando sul fenomeno del caporalato nel mondo della moda ma non solo, ha chiesto, con un’attività dei carabinieri ... gds.it scrive

Caporalato, 13 brand in inchieste moda: carabinieri da Prada, Gucci e Versace - Da Versace a Gucci, da Prada a Dolce & Gabbana, sono altri 13 i brand della moda di lusso coinvolti a vario a titolo nelle inchieste della Procura di ... Come scrive lapresse.it

Caporalato nell'alta moda, nell'inchiesta milanese anche Ferragamo, Prada e Gucci - I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno notificato la richiesta dei documenti su appalti e subappalti ... Riporta rainews.it

Carabinieri chiedono atti a 13 brand della moda in inchiesta caporalato filiera - I carabinieri del nucleo tutela lavoro di Milano si sono presentati ieri nelle sedi di 13 brand della moda per notificare una "richiesta di consegna documentazione" nell ... Da msn.com