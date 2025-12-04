Caporalato nella moda 13 grandi brand sotto la lente della Procura di Milano
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine coinvolge i colossi del fashion. Versace, Gucci, Prada e molti altri: sono 13 i marchi a cui la Procura di Milano ha richiesto una serie di documenti nell’ambito dell’inchiesta sul caporalato negli opifici utilizzati nella filiera della moda. L’obiettivo è fare chiarezza sulla possibile presenza di lavoratori cinesi gravemente sfruttati all’interno di laboratori collegati alla produzione di capi per le maison. Chi sono i brand coinvolti. Tra i nomi citati compaiono Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating e Versace. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
