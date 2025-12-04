Caporalato | 13 brand per 12 miliardi di giro d' affari carabinieri bussano a Prada Gucci e Versace

Un'inchiesta "light", sul caporalato nelle filiere della moda italiana, che può mutare il panorama del settore. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano mercoledì sono andati a bussare alle porte del meglio del made in Italy: Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating. In mano una "richiesta di consegna" atti firmata dal pm Paolo Storari che chiede la consegna spontanea di bilanci, verbali di cda, elenchi fornitori, contratti, audit, modelli di governance con cui arginare il sospetto che è venuto agli inquirenti: che anche negli appalti della mezza dozzina di maisons che da sole valgono 12,4 miliardi di euro di giro d'affari si nasconda lo "sfruttamento" di operai cinesi e pakistani irregolari dentro opifici clandestini in cui ai macchinari vengono rimossi i "dispositivi di sicurezza", le paghe erogate sottosoglia o inesistenti, così come ferie, contributi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caporalato: 13 brand per 12 miliardi di giro d'affari, carabinieri bussano a Prada, Gucci e Versace

Leggi anche questi approfondimenti

“Lavoratori sfruttati e sottopagati” Milano, altri 13 brand sotto inchiesta per caporalato >> https://buff.ly/FpQZfho - facebook.com Vai su Facebook

Si allarga l'inchiesta milanese sul #caporalato nella filiera dell'alta moda a 13 nuove società non indagate ma sospettate di avere agevolato in modo colposo e inconsapevole lo sfruttamento. Filoni, accuse e brand invischiati Vai su X

Caporalato: 13 brand per 12 miliardi di giro d'affari, carabinieri bussano a Prada, Gucci e Versace - Un'inchiesta "light", sul caporalato nelle filiere della moda italiana, che può mutare il panorama del settore. Riporta iltempo.it

Caporalato nella moda: indagati altri 13 brand tra cui Prada, Gucci, Versace e D&G - Caporalato nella moda: indagati altri 13 brand tra cui Prada, Gucci, Versace e Dolde&Gabbana. Scrive mam-e.it

Da anni denuncio un’alleanza criminale nella moda tra brand di lusso e caporalato: si tratta di un sistema - La Procura di Milano ha notificato ordini di consegna documenti a 13 prestigiosi brand per il loro coinvolgimento, diretto o indiretto, in una catena produttiva fondata sullo sfruttamento ... Da ilfattoquotidiano.it

Inchiesta sul caporalato a Milano: le indagini su altri 13 brand di lusso - Sarebbero 13 i gruppi della moda a finire nell’inchiesta sul caporalato della procura di Milano, dopo Armani, Valentino e Tod’s ... Come scrive notizie.it

Inchiesta sul caporalato sulla moda, l'elenco dei 13 brand da Gucci e Versace a Prada, Dolce&Gabbana e Adidas - Note case di moda potrebbero essersi appoggiate a intermediari che hanno messo in atto caporalato: spuntano i nomi di Gucci, Versace, Prada, Dolce & Gabbana e Adidas ... Come scrive virgilio.it

Caporalato e grandi firme: i pm di Milano chiedono la documentazione a 13 brand della moda - Le indagini a proposito del caporalato nelle aziende della grande moda proseguono a Milano, e i pm hanno chiesto in queste ore la documentazione sui sistemi di ... Da settenews.it