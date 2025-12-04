Caporalato 13 brand in inchieste moda | carabinieri da Prada Gucci e Versace

Da Versace a Gucci, da Prada a Dolce & Gabbana, sono altri 13 i brand della moda di lusso coinvolti a vario a titolo nelle inchieste della Procura di Milano sul caporalato lungo le filiere del made in Italy. Dall’alba fino alla sera di mercoledì il pubblico ministero Paolo Storari ha notificato con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro 13 ordini di consegna documenti ad altrettante case di moda spuntate nei fascicoli sugli opifici cinesi clandestini nel ruolo di committenti che affidano la produzione ad appaltatori e subappaltatori che operano violando le l lavoro e la sicurezza: si tratta di Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caporalato, 13 brand in inchieste moda: carabinieri da Prada, Gucci e Versace

