Caporalato | 13 brand in inchieste moda carabinieri da D&G Prada Gucci e Versace

Lifeandpeople.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Life&People.it Le case di moda compaiono nei fascicoli sugli opifici cinesi clandestini come committenti che affidano la produzione ad appaltatori e subappaltatori che operano violando le l lavoro e sulla sicurezza. Versace, Gucci, Prada, Dolce&Gabbana, sono 13 i brand della moda di lusso coinvolti a vario titolo nelle inchieste della Procura di Milano sul caporalato. Il pubblico ministero Paolo Storari, con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, ha notificato ordini di consegna documenti a Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia e Off-White Operating. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

caporalato 13 brand inchiesteCaporalato, 13 brand in inchieste moda: carabinieri da Prada, Gucci e Versace - Da Versace a Gucci, da Prada a Dolce & Gabbana, sono altri 13 i brand della moda di lusso coinvolti a vario a titolo nelle inchieste della Procura di ... Da lapresse.it

caporalato 13 brand inchiesteCaporalato nell'alta moda, nell'inchiesta milanese anche Ferragamo, Prada e Gucci - I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno notificato la richiesta dei documenti su appalti e subappalti ... Da rainews.it

caporalato 13 brand inchiesteInchieste sul caporalato, pubblico ministero di Milano chiede documenti ad altri 13 marchi del lusso - Richieste anche a Versace, Gucci, Prada e Dolce&Gabbana le documentazioni sui "sistemi di controllo" sulla catena di appalti e subappalti nella produzione ... Da rainews.it

caporalato 13 brand inchiesteCaporalato nella moda: 13 grandi gruppi nel mirino della Procura di Milano - Dopo la richiesta di amministrazione giudiziaria per Tod’s, ad altre note griffe è stato chiesto di consegnare la documentazione per procedere ad accertamenti su appalti e subappalti ... Riporta msn.com

caporalato 13 brand inchiesteCarabinieri chiedono atti a 13 brand della moda in inchiesta caporalato filiera - I carabinieri del nucleo tutela lavoro di Milano si sono presentati ieri nelle sedi di 13 brand della moda per notificare una "richiesta di consegna doc ... Segnala msn.com

caporalato 13 brand inchiesteCaporalato nella moda, il pm di Milano indaga su 13 marchi di lusso - Il pm di Milano Paolo Storari, che sta indagando sul fenomeno del caporalato nel mondo della moda ma non solo, ha chiesto, con un’attività dei carabinieri ... Lo riporta gds.it

Cerca Video su questo argomento: Caporalato 13 Brand Inchieste