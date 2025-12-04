Caporalato | 13 brand in inchieste moda carabinieri da D&G Prada Gucci e Versace

Life&People.it Le case di moda compaiono nei fascicoli sugli opifici cinesi clandestini come committenti che affidano la produzione ad appaltatori e subappaltatori che operano violando le l lavoro e sulla sicurezza. Versace, Gucci, Prada, Dolce&Gabbana, sono 13 i brand della moda di lusso coinvolti a vario titolo nelle inchieste della Procura di Milano sul caporalato. Il pubblico ministero Paolo Storari, con i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, ha notificato ordini di consegna documenti a Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia e Off-White Operating. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

