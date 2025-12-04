Capodanno nel tendone | le mete più suggestive per festeggiare in modo originale
La stagione delle festività invernali si arricchisce di un evento straordinario che promette di incantare pubblico di tutte le età. Dal 13 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, l’ area esterna dell’Acquajoy di Rivoli, situata in Viale Colli 107A, si trasformerà in un vero e proprio regno di meraviglia. Il protagonista indiscusso sarà il Grande Circo di Natale, un evento che riporterà il pubblico a vivere l’emozione degli spettacoli dal vivo sotto un cielo invernale, immerso in luci, musica e momenti di stupore. l’atmosfera e le peculiarità del grande circo di natale. immersione in un mondo di luci e magia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
CIRCUS - CAPODANNO 2026 Benvenuti sotto il tendone del nuovo anno. Una notte scintillante, fatta di musica, spettacolo e magia: il Dorian Gray si trasforma in un grande circo dove ogni emozione diventa protagonista. Menù Cena - €80