Capodanno ancora piazze in musica Un big in arrivo per l’evento clou E sabato si accendono gli abeti

La formula dovrebbe essere quella già andata in scena l’anno scorso: eventi diffusi in varie piazze della città e un concertone clou in uno di questi luoghi con un big (o una big) ancora da individuare. Un modello che consentirebbe a Palazzo Vecchio di evitare maxi assembramenti, tenere sotto controllo la movida post cenone e, allo stesso tempo, offrire ai fiorentini un intrattenimento degno di questo nome. Ancora le bocche per il programma di Capodanno restano cucite ma già dalla prossima riunione di giunta la delibera che autorizza lo svolgimento degli eventi del 31 dicembre dovrebbe essere approvata e passare l’esame. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capodanno, ancora piazze in musica. Un big in arrivo per l’evento clou. E sabato si accendono gli abeti

