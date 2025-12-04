Capodanno al cinema con Stranger Things | l’ultimo episodio arriva in sala il 31 dicembre negli USA

Dopo quasi un decennio di avventure nel Sottosopra, Stranger Things si prepara a chiudere i battenti con un evento che va oltre il tradizionale rilascio streaming. Netflix ha confermato che l’episodio finale della serie, considerato il volume 3 della quinta stagione, non debutterà soltanto sulla piattaforma il 31 dicembre, ma arriverà anche in una selezione di sale cinematografiche negli Stati Uniti e in Canada. Un gesto simbolico che celebra uno degli show più iconici dell’era streaming, trasformando la visione domestica in un’esperienza collettiva da grande schermo. I biglietti per le proiezioni sono già disponibili attraverso il sito ufficiale st5finale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Capodanno al cinema con Stranger Things: l’ultimo episodio arriva in sala il 31 dicembre negli USA

