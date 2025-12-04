Capitol Hill Fbi arresta un sospettato

17.05 Le autorità Usa hanno arrestato una persona sospettata di aver piazzato bombe artigianali a Washington la sera prima dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Dopo la diffusione di un video di sorveglianza, e una ricompensa di 500mila dollari, l'Fbi ha ricevuto centinaia di soffiate in una ricerca durata anni per il sospettato che ritengono sia coinvolto. Le riprese,del 5 gennaio 2021,mostrano una persona che piazza due bombe, una davanti al Comitato democratico e l'altra davanti a quello repubblicano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Fbi arresta giudice, 'ha ostacolato arresto di irregolare' - Il direttore dell'Fbi Kash Patel ha annunciato che gli agenti federali hanno arrestato un giudice di contea a Milwaukee con l'accusa di aver ostacolato l'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Scrive ansa.it