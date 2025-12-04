Capitanata nella morsa del maltempo ancora temporali e corsi d' acqua in crescita | allerta arancione sul Tavoliere

Il maltempo in Puglia e nel Foggiano proseguirà almeno fino alle prime ore del pomeriggio di domani. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, come abbiamo visto, stanno imperversando in particolare sul Gargano. I fenomeni sono accompagnati anche da raffiche di vento.

