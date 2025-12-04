Caos Eurovision Israele resta in gara Ma tre Paesi annunciano il boicottaggio ecco chi sono
L’ Eurovision non si piega alle pressioni del fronte pro-Pal e conferma la presenza di Israele al prossimo festival. Dopo settimane di polemiche, accuse e richieste di esclusione, l’Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) ha messo nero su bianco la sua decisione durante l’assemblea generale convocata d’urgenza proprio per esaminare gli attacchi contro lo Stato ebraico. Alcuni Paesi, sostenuti dall’immancabile frangia militante che vorrebbe trasformare ogni evento culturale in un tribunale politico, chiedevano la squalifica di Israele per presunte “interferenze” nelle votazioni e per la sua condotta nella guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
