Caos all’Eurovision | si ritirano Spagna Irlanda Olanda e Slovenia La protesta contro Israele e l’accusa sulla gara
Spagna, Irlanda e Olanda, poi anche la Slovenia. Sono i primi quattro Paesi che, dopo mesi di proteste e ultimatum, strappano definitivamente con gli organizzatori dell’ Eurovision e annunciano il loro ritiro dall’edizione del prossimo maggio. Un boicottaggio che i Paesi avevano già anticipato in tempi non sospetti, chiedendo l’esclusione di Israele dalla competizione. L’ennesimo rifiuto da parte dell’Eurovision ha scatenato la reazione: «La decisione (di Eurovision, ndr ) aumenta la sfiducia nei confronti dell’organizzazione del festival e conferma le pressioni politiche che lo circondano». I comunicati delle tv: «Inaccettabile la partecipazione se c’è Israele». 🔗 Leggi su Open.online
