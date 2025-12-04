Caos al Trapani Basket l'allenatore si dimette e la società non ci sta | È scappato senza salutare

Caos totale nel Trapani Shark. La squadra siciliana di basket non ha più un allenatore dopo le dimissioni di Repesa: "È scappato senza nemmeno salutare". La stella Alibegovic è invece fuori rosa e gli è stata tolta la fascia da capitano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Backdoor Call: il ritiro del Gallo, Obradovic-saga, caos a Trapani Puntata ricca a Backdoor Call con l’addio al. basket del Gallo, la saga Obradovic-Partizan, le scelte dell’Efes e il caos di Trapani. - facebook.com Vai su Facebook

Caos Trapani Shark, Repesa dà le dimissioni ma Antonini le respinge dlvr.it/TPcdSt #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Caos al Trapani Basket, l’allenatore si dimette e la società non ci sta: “È scappato senza salutare” - La squadra siciliana di basket non ha più un allenatore dopo le dimissioni di Repesa: "È scappato senza nemmeno salutare" ... Da fanpage.it

Trapani basket nel caos, coach Repesa si dimette dopo la penalizzazione. Furia del club: «Sta scappando» - I siciliani, che senza i 5 punti di penalizzazione sarebbero primi in classifica, vivono ore di estrema tensione. Riporta corriere.it

Caos Trapani, il club accusa coach Repesa dopo le dimissioni: "Sta scappando". E Alibegovic finisce fuori rosa - Dura la nota rivolta dalla società al tecnico che ha deciso di lasciare la squadra, che senza l'attuale - Segnala corrieredellosport.it

Basket, caos a Trapani: Repesa lascia, scambio di accuse con il club - Il coach saluta, la società parla di “abbandono” ed è pronta a denunciarlo. Come scrive repubblica.it

Basket, Trapani Shark: “Repesa ha scelto di abbandonare la squadra” - “ La società Trapani Shark, a seguito degli eventi delle ultime ore, ritiene doveroso fare chiarezza e difendere con fermezza la propria immagine e il proprio operato. Come scrive livesicilia.it

Caos Trapani, che fa Repesa? S.Bernardo pensa a Venezia - Secondo varie fonti, il tecnico Jasmin Repesa si sarebbe dimesso dalla guida della prima squadra. Da laprovinciadicomo.it