Cantieri in autostrada Palermo-Catania una messa per Santa Barbara nelle gallerie

All’interno dei propri cantieri lungo l’autostrada A19 “Palermo Catania”, nelle gallerie Fortolese, San Nicola e Tremonzelli, questa mattina Anas ha celebrato la tradizionale festa di Santa Barbara, protettrice dei minatori e di tutte quelle maestranze che anticamente lavoravano in situazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

