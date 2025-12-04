Nessuna inversione a U di Fratelli d’Italia sulla cannabis, come titolano alcuni organi di informazione e condannano gli avversari politici. A far discutere un emendamento alla legge di Bilancio del senatore Matteo Gelmetti inserito nell’ultimo pacchetto. Il testo, dopo la stretta impressa sul decreto sicurezza, interviene sulla legge del 2016 sulla canapa. Si estende alle «infiorescenze fresche o essiccate e ai derivati liquidi destinati al fumo o all’inalazione», purché il contenuto di Thc non superi lo 0,5%. Una soglia leggermente più alta rispetto allo 0,3% della disciplina precedente. Tanto basta per gridare alla surrettizia legalizzazione dei prodotti a base di cannabis e al passo indietro del partito della premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cannabis, nessun passo indietro di FdI. “Il nostro obiettivo resta il contrasto alla diffusione e alla vendita”