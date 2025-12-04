Cannabis nessun passo indietro di FdI Il nostro obiettivo resta il contrasto alla diffusione e alla vendita
Nessuna inversione a U di Fratelli d’Italia sulla cannabis, come titolano alcuni organi di informazione e condannano gli avversari politici. A far discutere un emendamento alla legge di Bilancio del senatore Matteo Gelmetti inserito nell’ultimo pacchetto. Il testo, dopo la stretta impressa sul decreto sicurezza, interviene sulla legge del 2016 sulla canapa. Si estende alle «infiorescenze fresche o essiccate e ai derivati liquidi destinati al fumo o all’inalazione», purché il contenuto di Thc non superi lo 0,5%. Una soglia leggermente più alta rispetto allo 0,3% della disciplina precedente. Tanto basta per gridare alla surrettizia legalizzazione dei prodotti a base di cannabis e al passo indietro del partito della premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Se si escludono la caffeina, l'alcool e il tabacco – la sostanza psicoattiva più consumata al mondo è la Cannabis, che a differenza delle precedenti non ha mai ucciso nessuno dato che non provoca overdosi: e infatti si stima che l'8% degli adulti europei – quin - facebook.com Vai su Facebook
Cannabis light, la svolta di FdI: “Torni legale ma con una super tassa” - I paletti previsti rischiano di far schizzare il prezzo finale alle stelle. Si legge su repubblica.it