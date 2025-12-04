Cannabis light potrebbe tornare legale FdI vuole tassare chi la vende | cosa cambia e per chi

Fanpage.it | 4 dic 2025

Mentre il decreto Sicurezza finisce davanti alla Consulta, la cannabis light potrebbe tornare legale. Un emendamento di FdI alla manovra punta a rivedere il divieto, affidando la commercializzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La vendita sarà consentita ma condizionata al pagamento di una tassa del 40%. Ecco cosa potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

