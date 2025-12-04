Cannabis light pasticcio Fratelli d’Italia | sì alla vendita ma con maxi-tassa Poi ci ripensano

La cannabis light rischia di non tornare più sugli scaffali dei negozi specializzati. Secondo fonti parlamentari, l’emendamento di Fratelil d’Italia alla Legge di Bilancio che ne riammetteva il commercio, ma con una maxi-tassa, sarà ritirato. Dopo la stretta imposta dal decreto sicurezza, doveva essere proprio un emendamento firmato dal senatore FdI Matteo Gelmetti e inserito nell’ultimo pacchetto dei segnalati a rimettere in commercio la cannabis light. L’idea iniziale dell’emendamento. Il testo doveva intervenire sulla legge del 2016 sulla canapa, estendendola in modo esplicito anche alle « infiorescenze fresche o essiccate e ai derivati liquidi destinati al fumo o all’inalazione », purché il contenuto di Thc non superasse lo 0,5%. 🔗 Leggi su Open.online