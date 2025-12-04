Cannabis light pasticcio Fratelli d’Italia | sì alla vendita ma con maxi-tassa Poi ci ripensano

Open.online | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cannabis light rischia di non tornare più sugli scaffali dei negozi specializzati. Secondo fonti parlamentari, l’emendamento di Fratelil d’Italia alla Legge di Bilancio che ne riammetteva il commercio, ma con una maxi-tassa, sarà ritirato. Dopo la stretta imposta dal decreto sicurezza, doveva essere proprio un emendamento firmato dal senatore FdI Matteo Gelmetti e inserito nell’ultimo pacchetto dei segnalati a rimettere in commercio la cannabis light. L’idea iniziale dell’emendamento. Il testo doveva intervenire sulla legge del 2016 sulla canapa, estendendola in modo esplicito anche alle « infiorescenze fresche o essiccate e ai derivati liquidi destinati al fumo o all’inalazione », purché il contenuto di Thc non superasse lo 0,5%. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cannabis light pasticcio fratelliCannabis light, pasticcio Fratelli d’Italia: sì alla vendita ma con maxi-tassa. Poi ci ripensano - L'emendamento di Fratelli d'Italia, firmato da Matteo Gelmetti riapre al mercato dopo la stretta del decreto sicurezza: via libera alle infiorescenze «light» sotto lo 0,5% di Thc ma con una tassa del ... Riporta msn.com

cannabis light pasticcio fratelliLa cannabis light torna legale, la svolta. Ma sarà super tassata. Il nuovo emendamento di Fdi - Secondo quanto contenuto in un emendamento alla manovra segnalato a firma Fratelli d'Italia, viene infatti introdotta la possibilità di ... Secondo affaritaliani.it

cannabis light pasticcio fratelliFdI: «Vogliamo eliminare il commercio della cannabis light» - ROMA “L’obiettivo dell’emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio è contrastare la diffusione e la vendita di prodotti a base di cannabis light, introducendo una super tassazione al 40%”. Secondo corrieredellacalabria.it

cannabis light pasticcio fratelliLa cannabis light tornerà legale (ma supertassata) - Emendamento alla manovra da Fratelli d'Italia che si erano battutti, in primis, per metterla fuorilegge. Scrive huffingtonpost.it

cannabis light pasticcio fratelliCannabis light, il governo fa marcia indietro: torna la vendita, ma con una maxi imposta. Cosa cambia davvero - Un emendamento di Fratelli d’Italia riapre alla commercializzazione delle infiorescenze a basso THC, sotto l’ombrello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con un’imposta di consumo del 40%. Segnala lasicilia.it

cannabis light pasticcio fratelliManovra, cannabis light torna legale ma con ‘super imposta’ del 40% - Secondo quanto contento in un emendamento alla manovra segnalato a firma Fratelli d’Italia, viene infatti introdotta la possibil ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cannabis Light Pasticcio Fratelli