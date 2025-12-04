Cannabis light giravolta Fratelli d’Italia | da droga a monopolio di Stato Ecco l’emendamento del senatore Gelmetti

Da droga a monopolio di Stato: Fratelli d’Italia ingrana la retromarcia sulla cannabis light. Dopo il bando imposto dal decreto sicurezza, con aziende della canapa colpite da sequestri e imprenditori a rischio galera, il partito di Giorgia Meloni vorrebbe affidare le infiorescenze all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, come le sigarette. Lo propone un emendamento alla Manovra firmato dal meloniano Matteo Gelmetti. Chissà cosa ne pensa il sottosegretario di palazzo Chigi Alfredo Mantovano, braccio destro della premier, primo sponsor del divieto per la cannabis light. Solo il 25 luglio aveva dichiarato: ”I produttori di canapa (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cannabis light, giravolta Fratelli d’Italia: da “droga” a monopolio di Stato. Ecco l’emendamento del senatore Gelmetti

