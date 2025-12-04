Cannabis light Fratelli d’Italia fa retromarcia | sì alla vendita ma con una maxi-tassa Cosa potrebbe cambiare e per chi
La cannabis light potrebbe tornare sugli scaffali dei negozi specializzati. A rimetterla in circolazione, dopo la stretta imposta dal decreto sicurezza, è un emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio, firmato dal senatore Matteo Gelmetti e inserito nell’ultimo pacchetto dei segnalati. Il testo interviene sulla legge del 2016 sulla canapa, estendendola in modo esplicito anche alle « infiorescenze fresche o essiccate e ai derivati liquidi destinati al fumo o all’inalazione », purché il contenuto di Thc non superi lo 0,5%. Una soglia leggermente più alta rispetto allo 0,3% della disciplina precedente e che, di fatto, riporterebbe il settore alla legalità dopo mesi di incertezza normativa. 🔗 Leggi su Open.online
