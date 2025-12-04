Cane sempre legato al gelo su un balcone minuscolo | carabinieri salvano la cucciola Wilma

Piangeva disperata e fortunatamente chi l'ha sentita non è rimasto indifferente. Erano da poco passate le 10 del mattino di martedì 2 dicembre quando, in zona via Verdi a Lurate Caccivio, è arrivata al 112 la segnalazione di alcuni residenti preoccupati per la sorte di una cucciola di rottweiler. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Cane sempre legato al gelo su un balcone minuscolo: carabinieri salvano la cucciola Wilma

